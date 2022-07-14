В России переход на сторону противника приравняли к госизмене

Президент Путин подписал приравнивающий к госизмене переход на сторону противника закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый документ вносит уточнение в статью 275 Уголовного кодекса (УК РФ) в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против страны. Теперь за подобные действия может грозить срок до 20 лет тюрьмы.

В поправках поясняется, что под именно понимается переходом на сторону противника: участие лица в составе «непосредственно противостоящих РФ сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники».

Президент России также подписал закон о наказании за незаконный выезд лиц с допуском к гостайне.

Ранее 14 июля стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал по уголовному делу о госизмене вице-президента российско-финской компании Валерия Тимофеева.