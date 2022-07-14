Путин подписал закон о наказании за выезд за рубеж граждан с допуском к гостайне
Президент Владимир Путин подписал закон о наказании в виде до семи лет лишения свободы за несанкционированный выезд из страны за рубеж лиц, имеющих доступ к государственной тайне. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно подписанной Путиным поправке к закону, Уголовный кодекс дополняется статьей 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Закон будет распространяться на россиян, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, право которых на выезд из страны ограничено.
Закон прошел три чтения в Госдуме и был одобрен Советом Федерации, верхней палатой парламента.
Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны и участие в военных действиях против нее.
Кроме того, он подписал закон о контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием.