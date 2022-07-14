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Путин подписал закон о наказании за выезд за рубеж граждан с допуском к гостайне

Президент Путин подписал закон о наказании за незаконный выезд лиц с допуском к гостайне

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о наказании в виде до семи лет лишения свободы за несанкционированный выезд из страны за рубеж лиц, имеющих доступ к государственной тайне. Подписанный президентом закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанной Путиным поправке к закону, Уголовный кодекс дополняется статьей 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». Закон будет распространяться на россиян, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, право которых на выезд из страны ограничено.

Закон прошел три чтения в Госдуме и был одобрен Советом Федерации, верхней палатой парламента.

Ранее Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны и участие в военных действиях против нее.

Кроме того, он подписал закон о контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием.

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