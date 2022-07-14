Путин подписал закон о наказании за участие в военных действиях против России

Путин подписал закон об ответственности за публичные призывы против безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны и участие в военных действиях против нее. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, предусмотрен штраф от 100 до 500 тысяч рублей или от 2 до 4 лет колонии.

Кроме того, участие граждан России в военных действиях против интересов страны за рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Ранее сотрудники ФСБ уличили работника оборонного предприятия в Удмуртии в попытке наладить сотрудничество с США, чтобы за деньги передавать им секретную информацию. Он планировал раскрыть данные, составляющие гостайну, чем нанес бы ущерб безопасности России, уточнили в УФСБ.