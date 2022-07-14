Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Президент Путин подписал закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 июля, подписал закон о контроле за деятельностью лиц, которые находятся под иностранным влиянием. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что документ обобщает действующие нормы законодательства России об иностранных агентах. Он вступает в силу 1 декабря 2022 года.

Документ, в частности, уточняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник» и «политический деятель». Помимо этого, закон устанавливает, кто может быть признан иностранным агентом. Также он вводит в России единый реестр иноагентов вместо четырех действующих.

Законом вводится ряд запретов для иностранных агентов. Так, они не смогут получать финансирование от государства при осуществлении творческой деятельности. Кроме того, лицам, признанным иноагентами, нельзя будет преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.