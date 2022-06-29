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Госдума приняла закон об иноагентах

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о деятельности иноагентов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, действующее законодательство об иностранных агентах содержит разрозненные положения, в свою очередь, новый закон призван их систематизировать.

Согласно закону, иноагентом является лицо, получившее поддержку из‑за рубежа или находящееся под иностранным влиянием и занимающееся в стране политической деятельностью. Иностранными агентами могут признать: физическое лицо независимо от гражданства, общественное объединение, которое действует без образование юрлица, а также российское или иностранное юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы.

28 июня Госдума приняла во втором чтении поправку к законопроекту об иностранных агентах, предусматривающую создание реестра физических лиц, связанных с иноагентами.

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Сергей Истомин
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