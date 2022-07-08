Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Совет Федерации одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон

Совет Федерации одобрил закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах. Он поступает на подпись президенту. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ уточняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель». Помимо того, он устанавливает, кто может быть признан иноагентом. Также закон вводит единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, определяет порядок включения и исключения из него.

Для иноагентов устанавливается ряд запретов. В частности, согласно закону, они не могут получать государственное финансирование при творческой деятельности, участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Помимо того, им запрещается преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Российские политики отреагировали на убийство Синдзо Абэ
Китай и Россию обвинили в навязывании Британии своих правил игры
Сотрудники таможенной академии признались ФСБ в покупке наркотиков у проректора
В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Бывшая сотрудница ФСБ совершила смену пола и стала женщиной быстрее всех в мире
В Общественной палате призвали активно отмечать День любви, семьи и верности
В России предложили строить заправки в зонах охраны природы
Телескоп НАСА заснял самое глубокое тестовое изображение Вселенной
В ДНР после украинского обстрела загорелся склад боеприпасов
Совфед одобрил уточняющий нормы об ответственности за госизмену закон
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.