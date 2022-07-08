Совет Федерации одобрил обобщающий нормы об иноагентах закон

Совет Федерации одобрил закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон, обобщающий действующие нормы об иноагентах. Он поступает на подпись президенту. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ уточняет понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель». Помимо того, он устанавливает, кто может быть признан иноагентом. Также закон вводит единый реестр иностранных агентов вместо четырех действующих, определяет порядок включения и исключения из него.

Для иноагентов устанавливается ряд запретов. В частности, согласно закону, они не могут получать государственное финансирование при творческой деятельности, участвовать в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Помимо того, им запрещается преподавать в государственных и муниципальных образовательных организациях.