Во время пожара в турецком отеле погибли 14 членов одной семьи

Сотрудница отдела продаж компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин погибла при пожаре вместе с мужем, тремя детьми и девятью родственниками. Об этом сообщает CNN Türk.
Известно, что семья отдыхала на школьных каникулах в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте, расположенном в 270 километрах к востоку от Стамбула. В момент возгорания Зехра позвонила своей матери и попросила у нее прощения.
Отель на горнолыжном курорте Карталкая, фасад которого покрыт деревом, загорелся во вторник, 21 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся.