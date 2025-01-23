Во время пожара в турецком отеле погибли 14 членов одной семьи

CNN Türk: 14 членов семьи погибли во время пожара в турецком отеле Grand Kartal

Сотрудница отдела продаж компании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин погибла при пожаре вместе с мужем, тремя детьми и девятью родственниками. Об этом сообщает CNN Türk.

Известно, что семья отдыхала на школьных каникулах в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте, расположенном в 270 километрах к востоку от Стамбула. В момент возгорания Зехра позвонила своей матери и попросила у нее прощения.

Отель на горнолыжном курорте Карталкая, фасад которого покрыт деревом, загорелся во вторник, 21 января. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся.