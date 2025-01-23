Анастасия Волочкова рассказала, что ее отец находится в очень плохом состоянии

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о тяжелом состоянии отца. Ее цитирует MK.RU.

По словам артистки, перед Новым годом они с семьей сблизились. «Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта... В 60 лет его накрыло», — поделилась балерина.

Волочкова также отметила, что сблизилась с матерью, несмотря на то, что у них «были тяжелые времена и дикие ссоры».

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