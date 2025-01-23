Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:20, 23 января 2025Культура

Волочкова рассказала о тяжелом состоянии отца

Анастасия Волочкова рассказала, что ее отец находится в очень плохом состоянии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова рассказала о тяжелом состоянии отца. Ее цитирует MK.RU.

По словам артистки, перед Новым годом они с семьей сблизились. «Я съездила к папе. Он, к сожалению, уже очень плох. 17 лет он не говорит ничего, не двигается. Понимаете, спортсмен, после инсульта... В 60 лет его накрыло», — поделилась балерина.

Волочкова также отметила, что сблизилась с матерью, несмотря на то, что у них «были тяжелые времена и дикие ссоры».

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла имя жениха 19-летней дочери Ариадны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп заявил, что Россия «помогла США» победить во Второй мировой. Что на это ответила Москва?

      В Кремле высказались о безопасности купания в Черном море после ЧП с мазутом

      Украинка с самыми большими щеками в мире снялась без макияжа

      В Ираке рассказали о состоянии взятой в плен гражданки России и Израиля Цурковой

      Путин провел важный телефонный разговор

      Фильм с российскими актерами номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм»

      Ковальчук заявил о преимуществах москитного флота для России

      Женщина украла духи в аэропорту Азии и оказалась под угрозой многолетнего заключения

      Зеленскому указали на «проблему посерьезнее»

      Ротару передумала продавать квартиру в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше