Захарова оценила роль Ватикана в урегулировании конфликта на Украине

Захарова: Ватикан выгодно отличается от стран Запада своей позицией по Украине

На фоне деструктивной позиции Запада Ватикан выгодно отличается своим подходом к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«На фоне разрушительной линии коллективного Запада Ватикан выгодно отличается своим взвешенной и выверенной позицией по разрешению украинского конфликта, а также личной позицией Папы Римского Франциска и его вкладом в урегулирование этого острейшего кризиса. Мы ни разу не слышали призывы не начинать переговоры или что все должно решиться на поле боя. Мы слышали совершенно другую риторику», — подчеркнула дипломат.

Захарова выразила Ватикану «особую благодарность» за решение гуманитарных проблем, добавив, что благодаря спецпосланнику Папы Римского Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи успешно проводятся обмены военнопленными с Украиной. Она отметила, что Москва рассчитывает на« конструктивное и эффективное сотрудничество» по гуманитарной проблематике.

18 января уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Ватикан помог России вернуть на родину два с половиной десятка военнослужащих, оказавшихся в плену на Украине. По ее словам, Святой Престол оказал непосредственное содействие в репатриации пленных, среди которых были и тяжелораненые.