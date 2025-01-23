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08:00, 23 января 2025Интернет и СМИ

Женщина зашла в туалет бара и обнаружила пугающее послание

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Пользовательница Reddit с ником buddahdaawg показала на портале послание, которое она обнаружила в туалете бара. Комментаторы сочли увиденное пугающим.

Женщина рассказала, что увидела необычную листовку, когда зашла в туалет заведения в Сан-Франциско. На ней была размещена фотография мужчины, пристально смотрящего в камеру. «Не обслуживать. Неважно, что он скажет», — гласила подпись к снимку.

«У него безумный взгляд», «Это фото как будто взято из школьного альбома 1970-х годов», «Что за упырь сидит у него на плече?», «Теперь я хочу повесить фотографию своего кота с такой же надписью в каждом ресторане и баре в моем районе», — порассуждали пользователи. Они предположили, что парень на снимке зависим от алкоголя, и его семья старается не допустить того, чтобы ему продавали спиртное в этом заведении.

Ранее парень рассказал на Reddit, как после телефонного разговора получил пугающее сообщение. Пользователи сочли, что автор публикации пообщался с мошенниками.

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