Живущие в США россияне описали цены на продукты в стране фразой «стало сложнее выживать»

Живущие в Соединенных Штатах россияне описали цены на продукты в стране фразой «стало сложнее выживать». Об этом они рассказали российскому тревел-блогеру, его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации написал, что жить в США становится заметно дороже, в особенности для эмигрантов из России, которые в первые годы пребывания в стране обычно «балансируют на черте бедности и считают каждый доллар».

По словам путешественника, подорожание началось еще в конце 2024 года, причем оно коснулось почти всех категорий товаров.

«Молоко в Штатах всегда было дешевым, например — четыре года назад <…> средняя стоимость галлона (3,8 литра) составляла всего 2,5 доллара (около 250 рублей), — добавил он. — Сейчас же стоимость галлона самого дешевого молока составляет 3,5 доллара (примерно 350 рублей). Может показаться — "разница всего 1 доллар", только нужно смотреть в процентах, всего за четыре года ценник вырос на 30 процентов».

Ранее другая российская путешественница Марина Ершова провела в США полгода и описала страну фразой «хоть бы не возвращаться». Как указала девушка, в Америке большие проблемы с безопасностью — есть районы, в которых на человека могут напасть с ножом прямо на улице.