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03:30, 14 января 2025Путешествия

Россиянка провела в США полгода и описала страну фразой «хоть бы не возвращаться»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова провела в США полгода и описала страну фразой «хоть бы не возвращаться». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Америке большие проблемы с безопасностью — есть районы, в которых на человека могут напасть с ножом прямо на улице. При этом полиции не будет никакого дела до таких преступлений.

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«Америка научила меня многому. Быть сильной, уметь подстраиваться, и главное — ценить безопасность. Она показала мне, как высоко можно взлететь и как низко можно упасть», — заметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша призналась, что жительницы США вызывают у нее восхищение. Она заметила, что американки умеют поддержать любую беседу с улыбкой, даже если они не в духе, и выглядят так, «будто их жизнь — одно большое шоу, где они — главные звезды».

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