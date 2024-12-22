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14:04, 22 декабря 2024Путешествия

Россиянка описала женщин в США фразой «внешность нельзя назвать их сильной стороной»

Алина Черненко

Фото: Alexanderstock23 / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и призналась, что местные женщины вызывают у нее восхищение. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американки уверенные в себе и независимые. Они умеют поддержать любую беседу с улыбкой, даже если они не в духе, и выглядят так, «будто их жизнь — одно большое шоу, где они — главные звезды».

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«Внешность американок нельзя назвать их сильной стороной. Конечно, есть исключения, но стереотипная американка — это вовсе не кинозвезда с обложки, а обычная женщина, которая делает упор на харизму и умение себя подать», — такими фразами описала жительниц США Ершова.

Блогерша пояснила, что американки не боятся быть собой: они выглядят уверенно и свободно даже без макияжа и в обычной спортивной одежде. Кроме того, путешественница заметила, что они предпочтут вложиться в образование, карьеру и самореализацию, чем в новую сумочку.

«Все эти сумки она купит себе потом, сама. Ни муж, ни парень, ни папа не делают американок счастливыми. Только они сами!» — удивилась россиянка.

Ершова добавила, что для американцев их женщины — идеал, так как они привыкли к их прямоте, активной жизни и культу самореализации. А вот российские мужчины, по ее мнению, такую «напористую независимость» не оценили бы.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Канаде и описала местных женщин фразой «не вариант для русского мужчины». Она отметила, что канадки не любят наряжаться и чаще всего носят толстовки и леггинсы.

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