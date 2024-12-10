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09:09, 10 декабря 2024Путешествия

Тревел-блогерша описала канадских женщин фразой «не вариант для русского мужчины»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Andrea C. Miller / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и описала местных женщин фразой «не вариант для русского мужчины». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, канадские женщины не любят наряжаться и чаще всего носят толстовки и леггинсы. Платья и каблуки они надевают лишь на важные мероприятия, поскольку предпочитают комфорт красоте.

«Нашему "Ване", привыкшему к другому подходу, это просто непонятно. Наши мужчины любят глазами, и тут спорить нечего. Они даже среди толпы замечают красивые платья, туфли на шпильке, ухоженные волосы, аккуратный маникюр», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, там не хватает «русской духовности», а терпимость, которую люди стараются демонстрировать, не является искренней.

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