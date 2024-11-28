Россиянка побывала в Канаде и описала страну словами «общежитие для понаехавших»

Путешественница Марина Ершова побывала в Канаде и рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в этой стране. Свои наблюдения она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

«Канада напоминает огромное общежитие для понаехавших из Китая, Индии, России, — выразила мнение россиянка. — Люди едут сюда, и никто на самом деле не ощущает, что тут их дом и им тут хорошо».

По словам автора, в Канаде не хватает «русской духовности», а терпимость, которую люди стараются демонстрировать, не является искренней. «То самое белое толерантное население старается держаться подальше от районов, где селятся любые беженцы и нелегалы», — пояснила Ершова.

Она отметила, что русские люди в Канаде собираются в сообщества, которые становятся «островками в море равнодушной жизни». Тем не менее, добавила блогерша, их тянет к привычным традициям и старой жизни.

Эта же путешественница ранее рассказала, что россияне в Канаде «тихо страдают». Несмотря на то что в стране можно найти российские продукты, их вкус отличается от привычного.