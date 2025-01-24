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11:33, 24 января 2025Мир

Администрация Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины

Bloomberg: администрация Трампа не намерена участвовать в восстановлении Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа выразила нежелание участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западного дипломата.

По словам источника, в Вашингтоне дали понять, что не намерены напрямую участовать в инициативе восстановления. Этим, по мнению новой американской администрации, должен заняться частный сектор.

Ранее стало известно, что страны Европы подталкивают Трампа к отправке американских военных на Украину в качестве миротворцев после окончания конфликта. Неназванный высокопоставленный представитель европейского правительства заявил, что если Европа будет вынуждена отправлять войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям НАТО и вызвать раскол в альянсе, который положит конец трансатлантическому сотрудничеству.

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