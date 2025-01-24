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07:35, 24 января 2025Путешествия

Аэропорт Уфы приостановил работу

Росавиация: В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетМинобороны

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы. Об этом утром 24 января в Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Уфа (код ИКАО: UWUU)», — говорится в сообщении.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Утром 24 января Минобороны РФ заявило об отражении самой крупной атаки дронов с начала года. В ведомстве уточнили, что в ночь на пятницу над 12 российскими регионами был сбит 121 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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