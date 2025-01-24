В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Самары и Саратова введены ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом утром 24 января в Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал он.

Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах. В ночь на 24 января в Московской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе, а также в Щелково.