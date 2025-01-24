Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:16, 24 января 2025Путешествия

В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Казани, Самары и Саратова введены ограничения на полеты
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Chanas / Unsplash

В аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом утром 24 января в Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал он.

Ранее ограничения вводились в столичных аэропортах. В ночь на 24 января в Московской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе, а также в Щелково.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине с рельсов сошел поезд с грузом для ВСУ

      Владельцам китайских авто дали совет на время холодов

      Россиянка назвала главные причины для начала отношений с мексиканцами

      Механик затонувшего в Черном море танкера раскрыл подробности крушения

      Ученые встревожились из-за глобальной катастрофы

      Украина раскрыла детали переговоров об отправке иностранных военных в страну

      В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

      Назван ожидаемый на Западе эффект от отправки военных НАТО на Украину

      Главком ВСУ рассказал о своем самом тяжелом дне

      Мужчины поделились самыми неловкими инцидентами во время секса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше