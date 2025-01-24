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02:42, 24 января 2025Путешествия

Еще один аэропорт в столичном регионе ввел ограничения на полеты

Аэропорт Внуково ввел ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Аэропорт Внуково в столичном регионе временно ввел ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В этой воздушной гавани временно установлен запрет на прием и отправку рейсов. Ранее аналогичная мера была принята в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В ночь на 24 января в Московской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе, а также в Щелково.

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