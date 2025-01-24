Еще один аэропорт в столичном регионе ввел ограничения на полеты

Аэропорт Внуково ввел ограничения на полеты

Аэропорт Внуково в столичном регионе временно ввел ограничения на полеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В этой воздушной гавани временно установлен запрет на прием и отправку рейсов. Ранее аналогичная мера была принята в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В ночь на 24 января в Московской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили БПЛА под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе, а также в Щелково.