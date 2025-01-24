В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты

Кореняко: Аэропорты Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский с 0:22 24 января временно не принимают и не отправляют рейсы. Об ограничениях на полеты в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Подмосковье была отражена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили дроны в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Помимо этого, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще два летевших в сторону Москвы дрона в городском округе Подольск. Сейчас на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.