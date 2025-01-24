Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА в городском округе Подольск

Собянин: Летевшие к Москве два БПЛА уничтожены в городском округе Подольск

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили еще два летевших в сторону Москвы дронв. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были сбиты в городском округе Подольск. Сейчас на месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин рассказал, что в Подмосковье была отражена еще одна атака БПЛА. Дроны были уничтожены в городском округе Коломна и Раменском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.