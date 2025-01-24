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17:40, 24 января 2025Россия

Аксенов анонсировал масштабные учения подразделений «Барс-Крым»

Аксенов анонсировал 25 января масштабные учения подразделений «Барс-Крым»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму 25 января пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«25 января в Сакском районе и в городе Евпатории пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", представителей Министерства обороны РФ и правоохранительных органов», — написал он.

Целью учений, по словам чиновника, является противодействие проникновению диверсантов на территорию полуострова. Во время мероприятий также будет изучаться полное блокирование районов с применением досмотра граждан.

Глава республики попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием, а также сохранять спокойствие.

12 сентября Минобороны России сообщило о создании в Курской, Белгородской и Брянской областях добровольческих отрядов «Барс». Тогда замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров отметил, что основной задачей этих отрядов будет содействие оперативным штабам губернаторов по линии КТО для решения задач, которые в настоящее время возникают.

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