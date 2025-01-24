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20:52, 24 января 2025Культура

Анну Asti раскритиковали за ее стиль

Стилист Надежда Коробцева назвала певицу Анны Asti мечущимся подростком
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Профессор моды РГУ имени Косыгина Надежда Коробцева заявила, что певица Анна Asti допускает модные ошибки. Ее слова приводит портал «Страсти».

По мнению эксперта, артистка составляет образы, не учитывая особенности своей внешности, а ее татуировка не смотрится гармонично с нарядами.

«У певицы происходит поиск. Чувство, что перед нами мечущийся подросток. Модный макияж без учета индивидуальности, он не ее. Нет единого стержня, нет узнаваемости. Татуировка вызывает диссонанс. Можно пожелать ей найти свой стиль», — заявила Коробцева.

Ранее стало известно, что самым востребованным на корпоративах артистом стал Леонид Агутин. Анна Asti также попала в топ.

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