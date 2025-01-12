Названы самые востребованные на корпоративах артисты

РБК: Самым востребованным на корпоративах артистом стал Леонид Агутин

Event-менеджеры назвали самых востребованных на корпоративах артистов в 2024 и 2025 годах. Соответствующий материал появился на сайте издания РБК.

Владелец агентства Toras Events Тарас Зобнин отметил хедлайнеров первого эшелона Григория Лепса, Анну Асти, Полину Гагарину, Люсю Чеботину, Zivert, а также группу «Руки Вверх». При этом с недавних пор, по его словам, к ним присоединилась группа «Иванушки International», поскольку стоимость их выступления выросла в пять раз.

Во втором эшелоне оказались Егор Крид и артист Jony. В свою очередь, генеральный директор event-агентства Big Jack Николай Андреев выделил Леонида Агутина, Антона Беляева, Zivert, Басту, а также группы «Ночные снайперы» и «Звери».

В то же время один из собеседников издания, который также работает в event-индустрии, заявил, что самым высокооплачиваемым коллективом стала группа «Ленинград». За выступление артисты требуют 250 тысяч долларов (около 25 миллионов рублей). При этом певец Валерий Меладзе готов дать концерт за 15 миллионов рублей, а провести его могут резиденты Comedy Club за 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец Филипп Киркоров оказался самым дорогим артистом на новогодние корпоративы.