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11:06, 24 января 2025Россия

Атаковавшие Россию беспилотники долетели до Подмосковья

В Подмосковье сообщили об отражении атаки беспилотников
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атаковавшие Россию беспилотники долетели до Подмосковья. Об уничтожении нескольких летательных аппаратов сообщила администрация Сергиево-Посадского городского поселения в Telegram.

В ночь на 24 января Украина выпустила по России свыше 120 беспилотников. Под ударом оказались 12 регионов.

В администрации Сергиево-Посадского округа уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать большие расстояния.

При уничтожении беспилотников никто не пострадал, разрушений также нет, отметили в администрации.

Ранее была назвала возможная цель удара украинских беспилотников по Рязанской области. По данным Telegram-канала Shot, это был нефтезавод в Рязани.

ЖЗЛ
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