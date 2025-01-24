В Подмосковье сообщили об отражении атаки беспилотников

Атаковавшие Россию беспилотники долетели до Подмосковья. Об уничтожении нескольких летательных аппаратов сообщила администрация Сергиево-Посадского городского поселения в Telegram.

В ночь на 24 января Украина выпустила по России свыше 120 беспилотников. Под ударом оказались 12 регионов.

В администрации Сергиево-Посадского округа уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать большие расстояния.

При уничтожении беспилотников никто не пострадал, разрушений также нет, отметили в администрации.

Ранее была назвала возможная цель удара украинских беспилотников по Рязанской области. По данным Telegram-канала Shot, это был нефтезавод в Рязани.