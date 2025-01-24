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09:37, 24 января 2025Россия

Названа возможная цель атаки ВСУ по Рязанской области

Shot: Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод в Рязани
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Сбитые в Рязанской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположительно, пытались атаковать нефтезавод на территории Рязани. Возможную цель дронов назвал Shot в Telegram.

По информации издания, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили все цели, однако несколько обломков спровоцировали пожар на нефтебазе, в результате которого пострадал 53-летний сторож.

Ранее появилось видео, предположительно, снятое возле нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области. На записи видно несколько очагов возгорания, а также густой черный дым. Также распространились кадры с полыхающим частным домом.

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До этого Минобороны России заявило, что в ночь на 24 января Украина выпустила по 12 российским регионам 121 беспилотник. 20 летательных аппаратов сбили в Рязанской области. По неподтвержденным данным, ВСУ использовали дроны типа «Лютый», способные преодолевать расстояние до тысячи километров. Боевая часть дрона может весить до 50 килограммов.

ЖЗЛ
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