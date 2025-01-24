Возникший после попытки атаки ВСУ пожар близ российского нефтезавода попал на видео

Появились кадры возникшего после попытки атаки ВСУ пожара близ Рязанского НПЗ

В сети появились кадры пожара близ нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области, который начался после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны несколько очагов возгорания, из которых идет густой черный дым. Судя по кадрам, территория, где разгорается пожар, находится в районе промзоны — там виднеется труба.

Сообщения о пожаре в районе нефтезавода в Рязани появились в ночь на пятницу, 24 января. Губернатор Рязанской области Павел Малков впоследствии подтвердил данные об атаке беспилотников и заявил, что в результате падения обломков загорелся жилой дом, пожар уже потушили. О возгорании в районе НПЗ он не сообщил.