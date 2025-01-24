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07:48, 24 января 2025Россия

Возникший после попытки атаки ВСУ пожар близ российского нефтезавода попал на видео

Появились кадры возникшего после попытки атаки ВСУ пожара близ Рязанского НПЗ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара близ нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области, который начался после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны несколько очагов возгорания, из которых идет густой черный дым. Судя по кадрам, территория, где разгорается пожар, находится в районе промзоны — там виднеется труба.

Сообщения о пожаре в районе нефтезавода в Рязани появились в ночь на пятницу, 24 января. Губернатор Рязанской области Павел Малков впоследствии подтвердил данные об атаке беспилотников и заявил, что в результате падения обломков загорелся жилой дом, пожар уже потушили. О возгорании в районе НПЗ он не сообщил.

ЖЗЛ
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