Губернатор подтвердил возгорание жилого дома после атаки ВСУ

Губернатор Малков: В Рязани загорелся частный дом после попадания обломков БПЛА

В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в частный дом. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что после этого возник пожар. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В результате атаки никто не пострадал. «Поручил оказать семье необходимую помощь», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что огонь охватил один из коттеджей в Рязани. На опубликованных кадрах видны языки пламени. Также местные жители сообщали о возгорании в районе районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).