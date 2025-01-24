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02:57, 24 января 2025Россия

Губернатор подтвердил возгорание жилого дома после атаки ВСУ

Губернатор Малков: В Рязани загорелся частный дом после попадания обломков БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в частный дом. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что после этого возник пожар. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. В результате атаки никто не пострадал. «Поручил оказать семье необходимую помощь», — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что огонь охватил один из коттеджей в Рязани. На опубликованных кадрах видны языки пламени. Также местные жители сообщали о возгорании в районе районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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