ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

Минобороны сообщило о перехвате 121 дрона ВС Украины за ночь

В ночь на пятницу, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По данным Минобороны РФ, больше всего дронов силами противовоздушной обороны было уничтожено над Брянской областью — 37 штук. Еще 20 сбили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью.

Также под удар попала Белгородская область — над ней удалось перехватить шесть беспилотников, и Воронежская область, которую пытались атаковать три дрона. Еще по два летательных аппарата сбили над Орловской и Липецкой областями, один перехватили над Крымом. Помимо этого, шесть беспилотников были уничтожены над Московской областью, еще один — над Москвой.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Позже появились данные, что с 6:00 до 7:00 три украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, два дрона уничтожили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Никто не пострадал.

В результате массированной атаки зафиксированы очаги возгорания

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки почти 40 дронами никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Над Рязанью взрывы раздались около полуночи. В результате падения обломков одного из дронов в городе загорелся частный дом, никто не пострадал. Кроме того, местные жители сообщили о возгорании в районе нефтезавода. Как рассказали в оперштабе области, на одном из предприятий ликвидируются последствия попадания сбитого БПЛА. Предварительно, для атаки ВСУ использовали дроны типа «Лютый», дальность полета которых составляет до 1000 километров. Боевая часть осколочно-фугасного типа может весить до 50 килограммов.

Также, предварительно, ВСУ целились по другим российским предприятиям. Так, были зафиксированы попытки ударить по заводу «Кремний» в Брянске, где обломки упали рядом с производством, и по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе Саратовской области — там местные жители слышали не менее семи взрывов в небе.

В Воронежской области обломки сбитого аппарата упали на многоквартирный дом, в результате чего в нескольких квартирах выбило стекла.

Мэр Москвы отчитался о последствиях ночных атак

Первое сообщение об уничтожении беспилотника над московским регионом мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в 1:04. Тогда он сообщил, что атака БПЛА отражена в Коломне и Раменском. Спустя около 15 минут градоначальник сообщил об уничтожении силами ПВО двух дронов над Подольском. Позже он отчитался о сбитии летательного аппарата в Троицком административном округе Москвы, а в 2:05 Собянин написал об уничтожении дрона в Щелково. По его данным, пострадавших нет, последствия падения обломком ликвидируются.

В московских аэропортах в это время был введен план «Ковер». Позже такие же ограничения были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В ответ на эту атаку призвали привнести «немного апокалипсиса»

Российский военкор Александр Сладков призвал российские власти ответить на эту массированную атаку со стороны ВСУ.

Он задался вопросом, каким образом российская сторона сделает это. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал журналист.