Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 24 января 2025Россия

ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

Минобороны сообщило о перехвате 121 дрона ВС Украины за ночь
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Mash

В ночь на пятницу, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по российским регионам 121 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По данным Минобороны РФ, больше всего дронов силами противовоздушной обороны было уничтожено над Брянской областью — 37 штук. Еще 20 сбили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью.

Также под удар попала Белгородская область — над ней удалось перехватить шесть беспилотников, и Воронежская область, которую пытались атаковать три дрона. Еще по два летательных аппарата сбили над Орловской и Липецкой областями, один перехватили над Крымом. Помимо этого, шесть беспилотников были уничтожены над Московской областью, еще один — над Москвой.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Позже появились данные, что с 6:00 до 7:00 три украинских беспилотника были сбиты над территорией Ленинградской области. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, два дрона уничтожили в районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью. Никто не пострадал.

В результате массированной атаки зафиксированы очаги возгорания

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате массированной атаки почти 40 дронами никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

Над Рязанью взрывы раздались около полуночи. В результате падения обломков одного из дронов в городе загорелся частный дом, никто не пострадал. Кроме того, местные жители сообщили о возгорании в районе нефтезавода. Как рассказали в оперштабе области, на одном из предприятий ликвидируются последствия попадания сбитого БПЛА. Предварительно, для атаки ВСУ использовали дроны типа «Лютый», дальность полета которых составляет до 1000 километров. Боевая часть осколочно-фугасного типа может весить до 50 килограммов.

Материалы по теме:
Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?
Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?
22 января 2025
На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?
На Украине ожидают завершения боевых действий и переговоров с Россией в 2025 году. Какие условия назвали в Киеве?
23 января 2025
«100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области
«100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать». В России раскрыли план ВСУ в Курской области
23 января 2025

Также, предварительно, ВСУ целились по другим российским предприятиям. Так, были зафиксированы попытки ударить по заводу «Кремний» в Брянске, где обломки упали рядом с производством, и по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе Саратовской области — там местные жители слышали не менее семи взрывов в небе.

В Воронежской области обломки сбитого аппарата упали на многоквартирный дом, в результате чего в нескольких квартирах выбило стекла.

Мэр Москвы отчитался о последствиях ночных атак

Первое сообщение об уничтожении беспилотника над московским регионом мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в 1:04. Тогда он сообщил, что атака БПЛА отражена в Коломне и Раменском. Спустя около 15 минут градоначальник сообщил об уничтожении силами ПВО двух дронов над Подольском. Позже он отчитался о сбитии летательного аппарата в Троицком административном округе Москвы, а в 2:05 Собянин написал об уничтожении дрона в Щелково. По его данным, пострадавших нет, последствия падения обломком ликвидируются.

В московских аэропортах в это время был введен план «Ковер». Позже такие же ограничения были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В ответ на эту атаку призвали привнести «немного апокалипсиса»

Российский военкор Александр Сладков призвал российские власти ответить на эту массированную атаку со стороны ВСУ.

Он задался вопросом, каким образом российская сторона сделает это. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал журналист.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили по России более 120 беспилотников за ночь. Что известно о последствиях атаки?

      Шойгу предупредил о возросшем риске столкновения ядерных держав

      Россиянам назвали признак приближающегося инсульта

      Джокович снялся с полуфинала Australian Open

      В США предложили поправку о праве Трампа идти на третий срок

      Российского инженера приговорили к восьми годам колонии за взятку в 400 тысяч рублей

      Стало известно о пострадавшем при атаке ВСУ на Рязанскую область

      Трамп выразил уверенность в сделке с Путиным по денуклеаризации России и США

      Пленный украинский офицер обратился к попавшим в окружение бойцам ВСУ

      Женщина притворилась мужчиной на пробежке из-за страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше