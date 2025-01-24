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06:45, 24 января 2025Интернет и СМИ

Военкор призвал ответить на ночные атаки ВСУ на Россию

Военкор Сладков призвал ответить на ночные атаки ВС Украины на Россию
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российский военкор Александр Сладков отреагировал на массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы РФ. Он высказался об этом в Telegram-канале.

Сладков задался вопросом, каким образом Россия ответит на удары Украины. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал журналист.

В ночь на 24 января украинские дроны атаковали Курскую и Рязанскую области. Помимо этого, БПЛА сбили под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе и в городском округе Щелково.

До этого местные жители сообщили о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По предварительным данным пожар начался после падения беспилотников ВСУ.

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