Военкор призвал ответить на ночные атаки ВСУ на Россию

Российский военкор Александр Сладков отреагировал на массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регионы РФ. Он высказался об этом в Telegram-канале.
Сладков задался вопросом, каким образом Россия ответит на удары Украины. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал журналист.
В ночь на 24 января украинские дроны атаковали Курскую и Рязанскую области. Помимо этого, БПЛА сбили под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе и в городском округе Щелково.
До этого местные жители сообщили о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По предварительным данным пожар начался после падения беспилотников ВСУ.