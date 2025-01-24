Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки почти четырех десятков дронов ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: При перехвате 37 дронов ВСУ никто не пострадал

В результате попытки атаки почти четырех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 реактивных», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сотрудники оперативных и экстренных служб проводят обследование территорий, добавил Богомаз и поблагодарил за работу подразделения ПВО.

Всего ночь на пятницу, 24 января, над Россией перехватили 121 беспилотник — дроны сбили над двенадцатью регионами. 20 БПЛА также уничтожили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью.