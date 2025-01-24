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07:59, 24 января 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности попытки атаки почти четырех десятков дронов ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: При перехвате 37 дронов ВСУ никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В результате попытки атаки почти четырех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации привел губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 37 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 18 реактивных», — отчитался губернатор.

По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Сотрудники оперативных и экстренных служб проводят обследование территорий, добавил Богомаз и поблагодарил за работу подразделения ПВО.

Всего ночь на пятницу, 24 января, над Россией перехватили 121 беспилотник — дроны сбили над двенадцатью регионами. 20 БПЛА также уничтожили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью.

ЖЗЛ
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