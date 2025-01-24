Еще один российский регион подвергся атаке беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Беспилотники попытались атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что несколько дронов были уничтожены над одним из городских округов области. Предварительно, никто не пострадал.

В результате падения обломков одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом — в некоторых квартирах были выбиты стекла. На место происшествия выехали оперативные и коммунальные службы.

Ранее атаке дронов подверглись Курская и Рязанская области. Еще несколько беспилотников уничтожили в Московской области.