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05:42, 24 января 2025Россия

Еще один российский регион подвергся атаке беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Беспилотники попытались атаковать Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что несколько дронов были уничтожены над одним из городских округов области. Предварительно, никто не пострадал.

В результате падения обломков одного из беспилотников повреждения получил многоквартирный дом — в некоторых квартирах были выбиты стекла. На место происшествия выехали оперативные и коммунальные службы.

Ранее атаке дронов подверглись Курская и Рязанская области. Еще несколько беспилотников уничтожили в Московской области.

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