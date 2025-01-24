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07:35, 24 января 2025Россия

ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область

Губернатор Ленобласти Дрозденко: В районе Оредежа сбили два беспилотника
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над Ленинградской областью сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

«В районе поселка Оредеж у границы с Новгородской областью средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожено 2 БПЛА», — сообщил губернатор.

По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте падения обломков летательных аппаратов работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на пятницу, 24 января, ВСУ предприняли массированную попытку атаки на Россию. Всего над 12 регионами перехватили 121 беспилотник. Больше всего беспилотников — 37 — силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянской областью. Под удар в том числе попали Рязанская, Курская, Белгородская, Воронежская и Саратовская области. О попытке атаки ВСУ на Ленинградскую область в сводке Минобороны о ночных атаках не сообщается.

ЖЗЛ
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