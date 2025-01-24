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08:54, 24 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности попытки атаки ВСУ на Ленинградскую область

Минобороны: Средства ПВО перехватили три дрона ВСУ над Ленинградской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в пятницу, 24 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Ленинградскую область. Подробности о попытке атаки привело Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три беспилотных летательных аппарата. Попытка атаки ВСУ была предпринята в период с 6 до 7 утра по московскому времени.

Утром 24 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о перехвате двух беспилотников над регионом. Дроны сбили в районе поселка Оредеж, который находится на границе с Новгородской областью. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 24 января ВСУ предприняли массированную попытку атаки на Россию. Всего над 12 регионами перехватили 121 беспилотник. Больше всего БПЛА — 37 — силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянской областью. Под удар в том числе попали Рязанская, Московская, Курская, Белгородская, Воронежская и Саратовская области.

ЖЗЛ
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