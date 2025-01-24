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08:16, 24 января 2025Россия

Возникший после атаки беспилотников мощный пожар в жилом доме Рязани сняли на видео

Появились кадры возникшего пожара в частном доме Рязани после попытки атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в частном доме Рязани, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден мощный пожар, который разгорается на горизонте. Из дома вырываются языки пламени, идет темный дым. Местные жители рассказали, что пожар возник в коттедже.

Губернатор Рязанской области Павел Малков впоследствии подтвердил возгорание частного дома. Он отчитался о ликвидации пожара и сообщил, что никто не пострадал. По неофициальным данным, пожар также начался рядом с территорией нефтезавода в Рязани. Его сняли на видео.

Всего ночь на пятницу, 24 января, над Россией перехватили 121 беспилотник — дроны сбили над двенадцатью регионами. 20 беспилотников также перехватили над Рязанской областью, по 17 — над Курской и Саратовской областями, 7 — над Ростовской областью.

ЖЗЛ
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