Стало известно о пострадавшем при атаке ВСУ на Рязанскую область

Shot: Один человек пострадал при атаке беспилотников ВСУ на Рязанскую область

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область пострадал один человек. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, несколько обломков беспилотника упали на территории нефтебазы в Рязани, спровоцировав пожар. В результате ранение ноги получил 53-летний сторож.

Ранее в сети появилось видео пожара возле нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области, который начался после ночной атаки дронов. На кадрах видно несколько очагов возгорания, а также густой черный дым.

По данным Минобороны, в ночь на 24 января средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Россией 121 беспилотник ВСУ. 20 из них сбили над Рязанской областью. Позже губернатор региона Павел Малков сообщил о начавшемся в результате попытки атаки пожаре в частном доме.