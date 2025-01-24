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16:56, 24 января 2025Экономика

Дачников предупредили об опасности теплой зимы

Депутат Чаплин: Ранний старт дачного сезона из-за теплой зимы навредит растениям
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ранний старт дачного сезона на фоне теплой зимы может навредить растениям. Об опасности обманчивой погоды предупредил россиян председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет Life.ru.

Даже если температура воздуха окажется благоприятной для посадок, почва еще не будет достаточно прогрета, отметил парламентарий. «Кроме того, раннее начало работ может привести к тому, что растения, высаженные слишком рано, пострадают от возвратных заморозков, которые в центральной России не редкость даже в апреле», — предупредил Чаплин.

Если земля остается холодной и влажной, эксперт посоветовал подождать с посадкой, чтобы не повредить корневую систему растений. Однако у теплой зимы есть и плюсы — в это время можно начать подготавливать садовый инвентарь, заняться ремонтом теплиц или планированием будущих посадок.

«Если снега нет, то это отличное время для обрезки деревьев и кустарников, которые обычно остаются под снежным покровом до весны. Также можно провести обработку растений от вредителей, которые могут активизироваться раньше обычного из-за теплой погоды», — добавил Чаплин.

Еще одним риском теплой зимы депутат назвал раннее цветение плодовых растений. Если почки начнут распускаться раньше времени, а потом случатся заморозки, есть риск лишиться урожая. Защитить растения помогут укрывные материалы или специальные дымовые шашки.

Ранее специалисты предупредили, что аномально теплая зима может навредить сельскому хозяйству России. Выпадающий снег обычно защищает растения от сильных морозов, а его отсутствие рискует привести к уничтожению урожая

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