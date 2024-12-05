Раскрыта главная опасность теплой зимы для России

Лакустова: теплая зима без снега может навредить растениям, животным и людям

Аномально теплая погода, которая наблюдается на территории страны, а также мягкая зима с температурой на полтора-два градуса выше нормы, таит в себе опасность для России. Об этом рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды и директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова в беседе с Life.ru.

По ее словам, в последние десятилетия климат заметно меняется, и люди чаще сталкиваются с погодными аномалиями, связанными с глобальным потеплением. Это ощущают на себе в том числе жители Москвы, где до сих пор не установился снежный покров.

«За последние 100 лет температура на Земле увеличилась примерно на 1,5 градуса и с каждым годом процесс идет все быстрее. Поэтому, возможно, уже через каких-то 20-30 лет нас может ждать зима без снега, но с резкими колебаниями температур», — предупредила эксперт.

Говоря об опасности теплой и бесснежной зимы, Лакустова в первую очередь назвала угрозу сельскому хозяйству. Она пояснила, что выпавший снег защищает растения от сильных морозов, и без него они могут погибнуть. Также вырастает нагрузка на подземные коммуникации, что приведет к большему числу аварий.

Негативно влияет аномальное тепло и на животных, в том числе ежей и медведей. Отсутствие снега и температура выше нормы может привести к раннему пробуждению этих видов, а значит, их жизнь окажется под угрозой из-за трудностей снова впасть в спячку.

Бесснежная погода, отметила Лакустова, может сказаться и на человеке, а именно на психологическом состоянии. Пасмурная погода с дождем и отсутствием солнца приводит к дефициту серотонина и увеличивает риски развития депрессии. «Когда стоит снежная, солнечная, морозная зима, она психологически переносится гораздо легче, даже в сильные холода», — заключила специалист.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей Москвы, что в ближайшие пять-семь дней город ожидают температурные качели. До этого синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Москве пройдет с чередованием оттепелей и заморозков, при этом оттепели будут преобладать. Урбанист Григорий Мельник призвал москвичей готовиться к слякотной, «европейской» зиме. Он считает, что жители столицы вряд ли смогут покататься на лыжах и на катках с заливным льдом.