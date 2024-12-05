Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 5 декабря 2024Экономика

Раскрыта главная опасность теплой зимы для России

Лакустова: теплая зима без снега может навредить растениям, животным и людям
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Аномально теплая погода, которая наблюдается на территории страны, а также мягкая зима с температурой на полтора-два градуса выше нормы, таит в себе опасность для России. Об этом рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды и директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова в беседе с Life.ru.

По ее словам, в последние десятилетия климат заметно меняется, и люди чаще сталкиваются с погодными аномалиями, связанными с глобальным потеплением. Это ощущают на себе в том числе жители Москвы, где до сих пор не установился снежный покров.

«За последние 100 лет температура на Земле увеличилась примерно на 1,5 градуса и с каждым годом процесс идет все быстрее. Поэтому, возможно, уже через каких-то 20-30 лет нас может ждать зима без снега, но с резкими колебаниями температур», — предупредила эксперт.

Говоря об опасности теплой и бесснежной зимы, Лакустова в первую очередь назвала угрозу сельскому хозяйству. Она пояснила, что выпавший снег защищает растения от сильных морозов, и без него они могут погибнуть. Также вырастает нагрузка на подземные коммуникации, что приведет к большему числу аварий.

Негативно влияет аномальное тепло и на животных, в том числе ежей и медведей. Отсутствие снега и температура выше нормы может привести к раннему пробуждению этих видов, а значит, их жизнь окажется под угрозой из-за трудностей снова впасть в спячку.

Бесснежная погода, отметила Лакустова, может сказаться и на человеке, а именно на психологическом состоянии. Пасмурная погода с дождем и отсутствием солнца приводит к дефициту серотонина и увеличивает риски развития депрессии. «Когда стоит снежная, солнечная, морозная зима, она психологически переносится гораздо легче, даже в сильные холода», — заключила специалист.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила жителей и гостей Москвы, что в ближайшие пять-семь дней город ожидают температурные качели. До этого синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Москве пройдет с чередованием оттепелей и заморозков, при этом оттепели будут преобладать. Урбанист Григорий Мельник призвал москвичей готовиться к слякотной, «европейской» зиме. Он считает, что жители столицы вряд ли смогут покататься на лыжах и на катках с заливным льдом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «С утра начался движ». В России заявили о масштабной операции в Курской области. Что там происходит?

      Туристов предупредили о массовом отравлении поддельным алкоголем в Турции

      Кадыров объявил год района имени Путина

      Силуанов прокомментировал ситуацию с рублем словами «все будет в порядке»

      Стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто

      На Украине объяснили слова властей о мобилизации 18-летних

      Москвичей предупредили о сильном снеге

      «ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

      В России осудят банду подростков за нападение на прохожих

      Валерия назвала один запрет в отношениях с Пригожиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше