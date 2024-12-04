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14:56, 4 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали температурные качели

Синоптик Позднякова: в ближайшие дни Москву ожидают температурные качели
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшие пять-семь дней Москву ожидают температурные качели. Об этом жителей и гостей столицы предупредила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает РИА Новости.

В четверг, 5 декабря, будет облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Утром ожидается минус пять — минус семь градусов, по области — до минус девяти. Днем станет немного теплее (минус четыре — минус шесть градусов), однако температура все еще будет держаться на уровне 1,5-2 градуса ниже климатической нормы.

В ночь на пятницу температура составит минус пять — минус семь градусов в Москве и минус четыре — минус девять по региону. Днем столбики термометров поднимутся до минус пяти. Может выпасть небольшой снег. На выходных произойдет потепление. Ветер усилится, из-за чего сформируется метель — не исключено, что в воскресенье может выпасть довольно много снега.

Ранее синоптики спрогнозировали, что предстоящая зима в Москве пройдет с чередованием оттепелей и заморозков, при этом оттепели будут преобладать.

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