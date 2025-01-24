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12:08, 24 января 2025Бывший СССР

Действия Зеленского после слов Трампа описали фразой «крутится уж на сковородке»

Дубинский: Трамп заставил Зеленского крутиться, как уж на сковородке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент США Дональд Трамп заставил президента Украины Владимира Зеленского крутиться, как уж на сковородке. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«[Трамп] сказал, что Зеленский готов к сделке — и крутится этот самый Зеленский, как уж на сковородке, и не может из себя выдавить "Нет, не готов"», — высказался политик.

Дубинский описал действия Зеленского после слов Трампа об урегулировании конфликта на Украине и потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 700 тысяч человек. По мнению депутата, Киев не может опровергнуть высказывание президента США и стремится замолчать его. Он также допустил, что Зеленский без сопротивления примет требование Вашингтона покинуть свой пост.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал перспективы Зеленского перформансом одного актера. Политик также отметил полное игнорирование Зеленским мнения оппозиции.

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