Дима Билан высказался о новом имидже

Певец Дима Билан сбрил бороду по настоянию режиссера из-за неравномерного загара

Российский певец Дима Билан высказался о своем новом имидже. Интервью с ним публикует StarHit.

Репортеры поговорили с исполнителем на съемках клипа на его новую песню «Горький дождь». Билан рассказал, что избавился от бороды по настоянию режиссера. По словам знаменитости, за несколько дней до съемок артист улетел в отпуск, из-за бороды загар лег бы неравномерно и не смотрелся бы в кадре.

«Позвонила мне моя помощница и говорит: "Просят, чтобы ты загорел равномерно. Надо будет сбрить это все". Ну я сбрил, сначала кусочек, потом еще, потом думаю — может, без усов. Потом понял, что борода без усов — это вообще странно, и все сбрил. И вот начался тренд какой-то», — пояснил Билан.

Ранее в январе Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Исполнитель запечатлел себя в зеркале на вилле во время отдыха на Мальдивах.