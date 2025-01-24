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16:07, 24 января 2025Ценности

Дима Билан высказался о новом имидже

Певец Дима Билан сбрил бороду по настоянию режиссера из-за неравномерного загара
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дима Билан

Дима Билан. Фото: @bilanofficial

Российский певец Дима Билан высказался о своем новом имидже. Интервью с ним публикует StarHit.

Репортеры поговорили с исполнителем на съемках клипа на его новую песню «Горький дождь». Билан рассказал, что избавился от бороды по настоянию режиссера. По словам знаменитости, за несколько дней до съемок артист улетел в отпуск, из-за бороды загар лег бы неравномерно и не смотрелся бы в кадре.

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«Позвонила мне моя помощница и говорит: "Просят, чтобы ты загорел равномерно. Надо будет сбрить это все". Ну я сбрил, сначала кусочек, потом еще, потом думаю — может, без усов. Потом понял, что борода без усов — это вообще странно, и все сбрил. И вот начался тренд какой-то», — пояснил Билан.

Ранее в январе Дима Билан прошелся топлес перед камерой. Исполнитель запечатлел себя в зеркале на вилле во время отдыха на Мальдивах.

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