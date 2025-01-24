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19:40, 24 января 2025Культура

Экс-продюсер Свиридовой обвинил ее в покушении

Продюсер Юрий Рипях заявил, что покушение на него могла устроить Алена Свиридова
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывший продюсер певицы Алены Свиридовой Юрий Рипях заявил, что она могла стоять за покушением на него, а также обвинил бывшую подопечную во всех своих бедах. Об этом он рассказал в интервью Life.ru.

По словам Юрия, с певицей он познакомился в девяностых, когда организовывал другие концерты. Когда продюсер начал сотрудничать со Свиридовой, она пыталась выяснить, что за спонсоры стоят за ним.

«Свои доходы я решил не брать в карман, а тратить на свой проект, то есть на Свиридову. Потом она вычислила, что деньги не мои, значит, у кого-то я их беру. Она за мной проследила, выяснила, кто был моим спонсором», — вспоминает Юрий.

Со временем отношения между ним и звездой эстрады начали портиться, потому что Алена все время пыталась выяснять источники доходов и условия сотрудничества продюсера с заказчиками. Позже на Рипяха напал неизвестный. Как он сам считает, из-за того, что он решил инвестировать в другую артистку — певицу Инну Желанную.

«За этим могла стоять Свиридова, потому что я решил вложиться в другой проект. А кому я еще тогда был нужен? За день до покушения она звонила, обвиняла в том, что я якобы украл деньги, которые она могла заработать, угрожала», — заявил Юрий.

После покушения продюсер столкнулся и с другими проблемами: он перенес восемь операций, потерял зрение на один глаз и получил инвалидность. Рипяху пришлось продать свою дачу, которая было его единственным жильем, а затем и вовсе уйти в монастырь на Украине. С началом специальной военной операции его выгнали с территории республики, сейчас он проживает в доме престарелых.

«У меня рак, осталось недолго. Поэтому я и решил рассказать всю правду. От Алены я услышал лишь: "Ты кто такой? Какое право ты имеешь мне звонить?" После всего, что я для нее делал, это было больно. Она уничтожила мой бизнес, здоровье и будущее», — жалуется мужчина.

Ранее стало известно, что певица Алена Свиридова пожалела о заграничном образовании сына. Она назвала большой ошибкой решение отправить его в Канаду.

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