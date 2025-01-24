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15:15, 24 января 2025Бывший СССР

Экс-сотрудник СБУ предрек скорую потерю Дзержинска ВСУ

Экс-сотрудник СБУ Ступак: Выход ВСУ из Дзержинска — вопрос нескольких дней
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Patrol Police Department / Reuters

Окончательный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) является вопросом нескольких дней. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает УНИАН.

«Я думаю, что уже в днях идет счет на выход наших военных, последних подразделений из города Торецк. Город Торецк почти уже потерян», — подчеркнул эксперт.

Ступак предрек скорую потерю Торецка и дальнейшее продвижение Вооруженных сил (ВС) России в сторону подконтрольных Украине Константиновки и Краматорска. Экс-сотрудник СБУ отметил наступление ВС России в районе трассы Красноармейск (украинское название города — Покровск) — Константиновка в ДНР, а также успехи российских военных в Часовом Яре.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил об угрозе больших проблем из-за продвижения российских военных в ДНР. По словам украинского офицера, на покровском направлении российские FPV-дроны активно летают уже над Сергеевкой, на северо-западе от Покровска.

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