Экс-сотрудник СБУ предрек скорую потерю Дзержинска ВСУ

Экс-сотрудник СБУ Ступак: Выход ВСУ из Дзержинска — вопрос нескольких дней

Окончательный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Дзержинска (украинское название города — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) является вопросом нескольких дней. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак, передает УНИАН.

«Я думаю, что уже в днях идет счет на выход наших военных, последних подразделений из города Торецк. Город Торецк почти уже потерян», — подчеркнул эксперт.

Ступак предрек скорую потерю Торецка и дальнейшее продвижение Вооруженных сил (ВС) России в сторону подконтрольных Украине Константиновки и Краматорска. Экс-сотрудник СБУ отметил наступление ВС России в районе трассы Красноармейск (украинское название города — Покровск) — Константиновка в ДНР, а также успехи российских военных в Часовом Яре.

Ранее офицер ВСУ с позывным Алекс заявил об угрозе больших проблем из-за продвижения российских военных в ДНР. По словам украинского офицера, на покровском направлении российские FPV-дроны активно летают уже над Сергеевкой, на северо-западе от Покровска.