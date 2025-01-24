В ВСУ заявили об угрозе больших проблем из-за продвижения российских военных в ДНР

Лейтенант Алекс: продвижение российских войск в ДНР создаст проблемы для ВСУ

Продвижение российских войск в сторону административной границы Донецкой народной республики (ДНР) под Покровском создаст большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил лейтенант украинской армии с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

«Если тенденции продвижения (...) в сторону админграницы Донецкой области продолжатся — то это создаст большие проблемы [для ВСУ], в том числе и логистические», — написал он.

По словам украинского офицера, на покровском направлении российские FPV-дроны активно летают уже над Сергеевкой, на северо-западе от Покровска, а также над трассой от села до самого Покровска.

Ранее украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил, что российские войска перерезали трассу Покровск — Константиновка севернее села Воздвиженка в ДНР. По его словам, добраться до города возможно только по двум дорогам, над которыми также летают российские беспилотники.