На Украине сообщили о перерезании трассы Покровск — Константиновка российскими войсками

Журналист Мирошников: ВС России перерезали трассу Покровск — Константиновка

Российские войска перерезали трассу Покровск — Константиновка севернее села Воздвиженка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

По его словам, дорогу удалось перерезать в районе «клеверной» развязки. Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются помешать российским войскам закрепиться, однако бойцы Российской армии почти полностью взяли Барановку на юго-востоке от развязки и активно обеспечивают свои фланги.

«Это вторая значимая трасса, от которой была отрезана Покровско-мирноградская агломерация. Остается еще две более-менее нормальные дороги к агломерации. Но до ключевой павлоградской трассы — менее пяти километров от ЛБЗ. ФПВ-дроны туда долетают и активно ведут охоту на нашу технику и транспорт», — написал Мирошников.

Он подчеркнул, что условно безопасной остается трасса на Доброполье, однако, как отметил журналист, на участке южнее города Родинское дроны залетают и туда.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что спецслужбы и командование ВСУ покинули Покровск. По его словам, украинские военные понимают, что потеряют город, но не будут отдавать приказы об отступлении до самого конца.