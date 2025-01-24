Еще одна страна захотела последовать примеру Трампа по Парижскому соглашению

FT: Аргентина хочет вслед за США выйти из Парижского соглашения по климату

Аргентина хочет вслед за США выйти из Парижского соглашения по климату, после того как американский президент Дональд Трамп принял соответствующее решение после своей инаугурации. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Хотя окончательное решение еще не принято, два источника, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что Аргентина, скорее всего, последует примеру США, и этот шаг сделает ее второй страной, вышедшей из соглашения», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что несмотря на внутреннюю оппозицию этой идеи, президент Аргентины Хавьер Милей все равно примет соответствующее решение, так как уже отказывался ранее от обязательств в сфере охраны окружающей среды.

Ранее Трамп подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. Оно было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года.