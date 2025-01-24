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08:52, 24 января 2025Мир

Еще одна страна захотела последовать примеру Трампа по Парижскому соглашению

FT: Аргентина хочет вслед за США выйти из Парижского соглашения по климату
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Аргентина хочет вслед за США выйти из Парижского соглашения по климату, после того как американский президент Дональд Трамп принял соответствующее решение после своей инаугурации. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Хотя окончательное решение еще не принято, два источника, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что Аргентина, скорее всего, последует примеру США, и этот шаг сделает ее второй страной, вышедшей из соглашения», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что несмотря на внутреннюю оппозицию этой идеи, президент Аргентины Хавьер Милей все равно примет соответствующее решение, так как уже отказывался ранее от обязательств в сфере охраны окружающей среды.

Ранее Трамп подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату. Оно было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Париже. Во время первого срока Трампа Соединенные Штаты официально вышли из соглашения 4 ноября 2019 года.

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