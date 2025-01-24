Глава Приднестровья назвал недопустимым связывание поставок газа и миротворцев России

Красносельский: связывание поставок газа в ПМР и миротворцев России недопустимо

Связывание вопросов возобновления поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и сохранение миротворцев Российской Федерации недопустимо. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем политизацию процесса. Какие-то непонятные заявления про прекращение миротворческой миссии России на Днестре, что недопустимо», — рассказал он.

По его словам, пребывание миротворцев на территории республики является другим институтом правовых вопросов, а подобные вещи не нужно «сваливать в одну кучу».

Ранее Красносельский повторно обратился к президенту Молдавии Майе Санду с призывом выполнить ее обещание и пропустить газ в республику.