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12:03, 24 января 2025Бывший СССР

Глава Приднестровья назвал недопустимым связывание поставок газа и миротворцев России

Красносельский: связывание поставок газа в ПМР и миротворцев России недопустимо
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Пресс-служба вице-премьера РФ Д.Рогозина / ТАСС

Связывание вопросов возобновления поставок газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и сохранение миротворцев Российской Федерации недопустимо. Об этом заявил глава республики Вадим Красносельский, передает ТАСС.

«Сейчас мы наблюдаем политизацию процесса. Какие-то непонятные заявления про прекращение миротворческой миссии России на Днестре, что недопустимо», — рассказал он.

По его словам, пребывание миротворцев на территории республики является другим институтом правовых вопросов, а подобные вещи не нужно «сваливать в одну кучу».

Ранее Красносельский повторно обратился к президенту Молдавии Майе Санду с призывом выполнить ее обещание и пропустить газ в республику.

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