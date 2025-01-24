Главы МИД ЕС обсудят новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС 27 января обсудят санкции против РФ и использование ее активов

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза (ЕС) 27 января обсудят новый, 16-й пакет санкций против России и использование ее замороженных активов для помощи Украине. О планах глав МИД ЕС рассказал высокопоставленный представитель Евросоюза, передает ТАСС.

«Будет дискуссия по 16-му пакету санкций. Кроме того, продолжится дискуссия по поводу использования замороженных активов России», — сказал неназванный чиновник.

Также сообщалось, что в 16-й пакет санкций Евросоюза против России могут войти рестрикции против так называемого теневого флота РФ. По словам источника издания Bloomberg, пакет мер будет включать ограничения на десятки новых судов, входящих в теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Глава венгерского парламента подчеркнул, что антироссийские санкции оказались неэффективны и не положили конец конфликту на Украине.