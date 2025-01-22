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03:54, 22 января 2025Мир

Орбан призвал ЕС снять санкции с России

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал ЕС снять санкции с России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз (ЕС) пересмотреть позицию в отношении антироссийских санкций. Об этом он написал в социальной сети X.

«Санкции, разработанные брюссельскими бюрократами, достигли одной цели: они уничтожили конкурентоспособность европейской экономики. Пришло время перемен!» — заявил Орбан.

Политик подчеркнул, что санкции против России не принесли никакого положительного эффекта, так как они не положили конец конфликту на Украине, а Европе не удалось заменить энергоресурсы.

Ранее Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине. Он отметил, что в случае начала войны в Европе проиграют все. Он также добавил, что украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии.

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