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16:28, 20 января 2025Мир

Орбан оценил вероятность победы Запада над Россией в конфликте на Украине

Орбан: ЕС не должен думать, что его солдаты будут маршировать по Красной площади
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) не должен заблуждаться, полагая, что Запад сможет победить Россию в конфликте на Украине и его солдаты будут маршировать по Красной площади в Москве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

По его словам, венгерское председательство открыло двери для прекращения огня и мирных переговоров об урегулировании на Украине посредством начала диалога с воюющими сторонами. «Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров», — сказал он.

Глава венгерского правительства подчеркнул, что в случае начала войны в Европе проиграют все. Он также добавил, что украинский кризис должен быть урегулирован как можно скорее и именно на это была направлена миротворческая миссия Венгрии.

Ранее Орбан говорил, что действия Украины и США угрожают ЕС энергокризисом. Премьер отметил, что риск кризиса существует из-за остановки транзита газа через территорию Украины, а также из-за санкций США против российских энергетических компаний.

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